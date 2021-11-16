МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министерство транспорта России намерено со следующего 2022 года повысить для аэропортов ставки аренды аэродромного имущества. Речь идет о взлетно-посадочных полосах, рулежных дорожках, местах стоянок и так далее, пишет газета "Ведомости". МТС продаст сотовые вышки независимой структуре

Эти объекты находятся в собственности подведомственного Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП АГА(А), именно у него аэропорты арендуют имущество.

"По предварительным расчетам Росавиации, при корректировке расчета ставок рост арендной платы составит 14%", — цитирует издание ответ замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Бориса Вартаняна отраслевой ассоциации "Аэропорт".

В ответе Вартаняна уточняется: в структуре себестоимости услуг авиакомпаний затраты на аэропортовое обслуживание в целом по отрасли составляют 12,8%, это 137,6 миллиарда рублей в год.

"Увеличение расходов на услуги по взлету-посадке, например, на 1 миллиард рублей, приведет к увеличению расходов авиакомпаний на 0,1%", — отмечает чиновник.

Размер арендного платежа зависит также от среднегодового пассажирогрузопотока (ПГП) аэропорта за три прошедших года: у крупных аэропортов он больше и, соответственно, с повышением ставок увеличится на большую сумму.

Повышение ставок Минтранс объясняет коррекцией на уровень инфляции.