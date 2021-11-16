МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Проект первой частной автотрассы в России "Меридиан", которая соединит Европу и Китай, находится в активной проработке, работа над ним возобновлена, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах выставки "Транспорт России". Хуснуллин заявил о необходимости перестройки сферы ЖКХ

"Мы действительно проводили встречу при (премьер-министре России — ред.) Михаиле Мишустине совместно с премьер-министром Казахстана, мы обсудили, что большая перспектива у этой дороги, большой интерес. Она, кстати, всегда у нас была в комплексном плане модернизации инфраструктуры еще с 2018 года и сейчас принято возобновить эту работу", — сказал Хуснуллин.

"Мы создали совместную рабочую группу, считаем трафик, делаем технико-экономическое основание этой дороги, чтобы уже с учетом сегодняшних реалий посчитать, сколько она будет стоить, какие источники — внебюджетные, бюджетные, в каком месте пройдет трассировка, то есть мы к этому проекту сейчас активно вернулись, активно занимаемся, практически еженедельно проводим рабочие совещания по подготовке к реализации этого проекта", — отметил вице-премьер РФ.

Хуснуллин также отметил, что правительство России не отказывается от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург, но поделит его на этапы.

Ранее газета "Коммерсант" написала о том, что на уровне правительства России рассматривается возможность серьезного сдвига сроков строительства магистрали или отказа от него.

"Это проект у нас в работе есть, более того он у нас разделён на несколько этапов. Первый — это выход из Москвы до Крюково для развития МЦД (Московских центральных диаметров — ред.). Второй — это сделать выход из Питера для перевозок, который уже запроектирован и строится", — сказал Хуснуллин журналистам.

Он добавил, что процесс соединения этих двух дорог рассмотрят исходя из финансовых возможностей и приоритетности.

"Мы от проекта не отказываемся совсем, разделяем на этапы и делаем то, что сейчас первоочередное", — добавил вице-премьер.

Хуснуллин пояснил, что на сегодняшний день первоочередной задачей является запуск движения на "восточном полигоне" сети железных дорог России.

Работы по созданию ВСМ Москва-Петербург оцениваются в 1,4-1,7 триллиона рублей. Появление магистрали должно было сократить время перемещения между городами до 2 часов 15 минут. Изначально предполагалось построить ее к 2027 году.