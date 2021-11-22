ТАШКЕНТ, 22 ноя — ПРАЙМ. Регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний – "Аэрофлота", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia между городами РФ и Узбекистана утверждены в зимнем расписании 2021-2022 годов, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского министерства транспорта. Стало известно, когда МС-21-300 получит первый сертификат

С 1 апреля возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также осуществлялись чартерные рейсы других российских авиакомпаний, которые также пользуются повышенным спросом.

"Утверждены маршруты регулярных рейсов российских авиакомпаний в Узбекистан в соответствии с зимним расписанием полетов IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.) 2021/2022", — говорится в сообщении в Telegram-канале минтранса.

В частности, "Аэрофлот" будет по-прежнему осуществлять полеты по маршруту Москва-Ташкент-Москва четыре раза в неделю. S7 Airlines – еженедельно семь рейсов: из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч, Новосибирска – в Бухару, Наманган и Фергану, а также из Иркутска в Фергану.

Ural Airlines будет летать по семь рейсов еженедельно — из Москвы и Екатеринбурга в Наманган и Самарканд, из Екатеринбурга и Казани — в Самарканд, из Санкт-Петербурга в Фергану и Ургенч.

Red Wings получил четыре рейса еженедельно — из Москвы в Фергану, Самарканд и Бухару, а также из Казани в Бухару. Smartavia – два еженедельный рейса из Санкт Петербурга в Наманган и Бухару.

В начале мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв своим постановлением утвердил "дорожную карту" по ускорению трансформации Uzbekistan Airways. Документ, в частности, предусматривает в течение 2021 года возвращение авиакомпании к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.