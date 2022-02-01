МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рейсы "Уральских авиалиний" и S7 Airlines из Екатеринбурга и Москвы в таджикский Худжанд во вторник утром вынужденно сели в аэропорту Ташкента из-за тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan airports. Рейс "Уральских авиалиний" Москва-Фергана совершил вынужденную посадку

"Рейс SVR-8955 авиакомпании "Уральские авиалинии" Екатеринбург-Худжанд и рейс SBI-3241 авиакомпании "Сибирь" Москва-Худжанд из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершили посадку в Ташкенте в 6.13 (4.13 мск) и 6.53 (4.53) соответственно", — сказал представитель Uzbekistan airports.

На борту самолета "Уральских авиалиний " находится 78 пассажиров, на борту S7 Airlines – 187, уточнил собеседник агентства.

По его словам, посадка самолетов прошла в штатном режиме, лайнеры готовятся вылететь в Худжанд, как только позволят погодные условия.