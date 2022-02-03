ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Более четырех тысяч авиарейсов, запланированных на четверг, были отменены из-за снежной бури в США, сообщает профильный портал FlightAware.

Отменены 4089 авиарейсов, 320 рейсов задержаны.

Непогода обрушилась на центральную, восточную и южную части США. Сильный снег и ледяной дождь прогнозируются от северо-восточного региона Новой Англии до штата Техас.