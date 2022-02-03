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2022
https://1prime.ru/transport/20220203/835973672.html
Четыре тысячи рейсов отменены из-за снежной бури в США
Транспорт
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Более четырех тысяч авиарейсов, запланированных на четверг, были отменены из-за снежной бури в США, сообщает профильный портал FlightAware. Отменены 4089 авиарейсов, 320 рейсов... ПРАЙМ, 03.02.2022
транспорт, бизнес, новости, сша, рейсы, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Более четырех тысяч авиарейсов, запланированных на четверг, были отменены из-за снежной бури в США, сообщает профильный портал FlightAware.
Отменены 4089 авиарейсов, 320 рейсов задержаны.
Непогода обрушилась на центральную, восточную и южную части США. Сильный снег и ледяной дождь прогнозируются от северо-восточного региона Новой Англии до штата Техас.