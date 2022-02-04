МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения про трудности с посадкой самолета президента РФ Владимира Путина в Пекине. Путин анонсировал новый контракт с Китаем на поставку газа

"Все хорошо", — сказал Песков РИА Новости.

Владимир Путин прилетел в Пекин в пятницу утром, он примет участие в открытии Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.