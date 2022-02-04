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Песков опроверг сообщения о проблемах с посадкой самолета Путина в Пекине
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения про трудности с посадкой самолета президента РФ Владимира Путина в Пекине. "Все хорошо", — сказал Песков РИА... ПРАЙМ, 04.02.2022
транспорт, бизнес, новости, владимир путин, самолет, китай, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения про трудности с посадкой самолета президента РФ Владимира Путина в Пекине.
"Все хорошо", — сказал Песков РИА Новости.
Владимир Путин прилетел в Пекин в пятницу утром, он примет участие в открытии Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.