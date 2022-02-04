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2022
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Пассажиропоток российских аэропортов в 2021 году вырос на 58%
Транспорт
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Пассажиропоток российских аэропортов в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 58%, до 204,8 миллиона человек, сообщает Росавиация. "В 2021 году российские аэропорты... ПРАЙМ, 04.02.2022
транспорт, бизнес, новости, аэропорты, россия, пассажиропоток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 58%, до 204,8 миллиона человек, сообщает Росавиация.
"В 2021 году российские аэропорты обслужили 204,77 миллиона пассажиров и на 58% превысили показатели 2020 года (129,56 миллиона человек)", — говорится в сообщении.
Росавиация отмечает, что основной пассажиропоток в 2021 году – это полеты внутри России, около 85% от общего количества обслуженных пассажиров.
В декабре перевозки через российские аэропорты выросли по сравнению с ноябрем на 2%, до 15,1 миллиона пассажиров.