МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 58%, до 204,8 миллиона человек, сообщает Росавиация. Ростуризм отмечает высокий спрос на туры с кешбэком

"В 2021 году российские аэропорты обслужили 204,77 миллиона пассажиров и на 58% превысили показатели 2020 года (129,56 миллиона человек)", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что основной пассажиропоток в 2021 году – это полеты внутри России, около 85% от общего количества обслуженных пассажиров.

В декабре перевозки через российские аэропорты выросли по сравнению с ноябрем на 2%, до 15,1 миллиона пассажиров.