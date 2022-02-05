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https://1prime.ru/transport/20220205/835993120.html
Неизвестный сообщил о минированиях в аэропорту "Шереметьево"
Транспорт
Новости
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Неизвестный сообщил о "минировании" четырех рейсов и помещения терминала B московского аэропорта "Шереметьево". Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. ПРАЙМ, 05.02.2022
транспорт, бизнес, новости, шереметьево, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Неизвестный сообщил о "минировании" четырех рейсов и помещения терминала B московского аэропорта "Шереметьево".
Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.