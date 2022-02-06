МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ направит в регионы 7,35 миллиарда рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), сообщает пресс-служба кабмина. Правительство утвердило концепцию круизного туризма до 2024 года

Распределение средств утверждено в законе о федеральном бюджете. Деньги получат 42 субъекта РФ.

Внедрение ИТС позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением в регионах и повысить безопасность на дорогах, отмечается в сообщении.

В 2021 году благодаря федеральной поддержке в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением, установлено 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, добавили в пресс-службе кабмина.