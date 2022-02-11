МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58%, до 1,7 миллиона человек, говорится в оперативных данных Росавиации. Китай отменил шесть рейсов из Москвы в Гуанчжоу

"В январе 2022 года услугами авиакомпании "Аэрофлот" воспользовались 1,7 миллиона человек, что на 58% больше по сравнению с объемами за январь прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, S7 в январе обслужила 1,4 миллиона пассажиров, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Лоукостер "Победа" перевез 1,2 миллиона пассажиров (рост 28%). "Россия" увеличила перевозки на 71%, до 667,4 тысячи человек, "Уральские авиалинии" на 42%, до 579 тысяч человек.

По оперативным данным, всего в январе 2022 года российские перевозчики обслужили 8 миллионов пассажиров, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.