КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проводит совещание с украинскими авиаперевозчиками, сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Совещание началось в 11:00 (12:00 мск), стороны обсуждают ситуацию с закрытием воздушного пространства Украины, уточнил депутат.

Ранее Гончаренко заявил, что воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят уже с понедельника. Однако советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил агентству Рейтер, что Украина не видит смысла в закрытии своего воздушного пространства.