МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности вступило в силу, свидетельствую данные на официальном портале правовой информации.

Соглашение было заключено 19 февраля 2021 года и вступило в силу 14 февраля 2022 года, говорится на портале.

Документ определяет основы взаимодействия России и Белоруссии для разработки системы правовых, организационных и иных мер по обеспечению транспортной безопасности, соответствующих угрозам незаконного вмешательства.

Страны договорились формировать унифицированный механизм взаимодействия, "который обеспечит выявление, предупреждение и пресечение незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при осуществлении перевозок пассажиров и грузов".

Кроме того, Москва и Минск договорились относительно передачи информации о билетах субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками одной страны в базы персональных данных другой страны о пассажирах.

Соглашение заключено на неопределенный срок.