КИЕВ, 14 фев — ПРАЙМ. Крупнейший украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начал массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя из-за риска обострения ситуации вокруг страны, сообщает профильное издание "Новости авиации Украины". Самолету из Мадейры запретили входить в воздушное пространство Украины

Сразу пять авиалайнеров выводятся из аэропорта "Борисполь" на хранение в аэропорты Белграда (Сербия) и Кастельон (Испания), говорится в сообщении.

Уточняется, что самолеты принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.

По данным издания, проблема касается 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline. Авиакомпания Norwegian приостанавливает полеты над Украиной

Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что авиационное пассажирское сообщение на Украине может быть прекращено с понедельника 14 февраля из-за действий страховщиков.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам совещания с украинскими авиаперевозчиками с воскресенье 1 февраля заявил, что небо над Украиной остается открытым. Он подчеркнул, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.