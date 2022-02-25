МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Теплоходы "ФЕСКО Магадан" и "ФЕСКО Монерон", доставляющие грузы в Магадан, продолжат работу, несмотря на санкции США в отношении них, сообщает в пятницу официальный сайт Транспортной группы FESCO. В США объяснили, на что конкретно нацелены санкции против России

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. С тех пор под санкции иностранных государств попали некоторые банки и предприятия России. В санкционном списке министерства финансов США оказались теплоходы "ФЕСКО Магадан" и "ФЕСКО Монерон", доставляющие грузы различного назначения из Приморья в Магадан.

"Теплоходы Транспортной группы ("FESCO", "Группа") "ФЕСКО Магадан" и "ФЕСКО Монерон" продолжают свою работу в рамках морского каботажного сервиса "ФЕСКО Магадан Лайн", соединяющего Владивосток и порт Восточный с Магаданом. Теплоходы "ФЕСКО Магадан" и "ФЕСКО Монерон" оказались в санкционном списке Министерства финансов США только в связи со статусом их лизингодателя — ООО "ПСБ Лизинг". Соответственно, санкции США никак не связаны с деятельностью Группы. FESCO уже начала вывод судов из лизинга и прекращение отношений с ООО "ПСБ Лизинг" для их дальнейшего исключения из санкционного списка", — говорится в сообщении.

Утоняется, что сейчас оба теплохода находятся в море: "ФЕСКО Магадан" с контейнерами и генеральными грузами на борту следует в порт Магадана. А "ФЕСКО Монерон" движется в обратном направлении, курсом из Магадана на порт Восточный.

Минобороны РФ ранее сообщало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.