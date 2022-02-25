МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта 2022 года, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РКН принимает меры частичного ограничения доступа в отношении Facebook

Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.

Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими странами", — говорится в сообщении.

Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

В частности, самолеты будут летать по направлению Сочи — Манама (Бахрейн) с частотой два рейса в неделю, по маршруту Москва — Мумбай(Индия) с частотой два рейса в неделю.

Число рейсов по маршруту Москва — Багдад (Ирак) вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Москва — Тегеран (Иран) с 3 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Москва — Мале (Мальдивы) с 8 до 14 рейсов в неделю. Также разрешается выполнение 7 дополнительных грузопассажирских рейсов в неделю на взаимной основе по маршруту Москва — Мале.

Направление Саудовской Аравии пополнится маршрутом Казань — Джидда с частотой 1 рейс в неделю, также разрешается выполнение рейсов по маршруту Казань — Джидда в период проведения малого паломничества — Умра (с 01.04.2022 по 10.05.2022), в период проведения Хаджа (с 20.06.2022 по 01.08.2022) с частотой до четырех рейсов в неделю.

Количество рейсов Таиланд по маршрутам Москва — Пхукет и Москва — Бангкок вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва — Утапао перелеты будут совершаться с частотой 7 рейсов в неделю, Новосибирск — Краби с частотой 1 рейс в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в города Бангкок и Пхукет число рейсов вырастут до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.