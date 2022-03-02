МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Генштаб Украины заявил в Facebook о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря. Отгрузки зерна из России упали более чем вдвое

Уточняется, что решение было принято в целях обеспечения безопасности гражданского судоходства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.