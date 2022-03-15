МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ100, сообщает перевозчик. Утвержден состав комиссии по повышению устойчивости экономики России

"Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталью из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", — говорится в сообщении.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов", — добавляет компания.

Ранее Red Wings сообщила о запуске рейсов за рубеж на SSJ100 в Ташкент и Стамбул.

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ по демилитаризации Украины. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.