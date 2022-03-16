МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. РЖД фиксируют переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток, с начала марта переориентировано 2,3 миллиона тонн грузов, говорится в сообщении холдинга. РЖД запустили на своем сайте сервис для бронирования отелей и экскурсий

"Уже сейчас фиксируем резкую переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток. С начала марта переориентировано 2,3 млн тонн грузов. А всего грузоотправители подали заявки на дополнительный вывоз 15 млн тонн грузов в направлении восточного полигона", — говорится в официальном Telegram-канале холдинга по итогам встречи главы РЖД Олега Белозерова с крупнейшими грузоотправителями.

Отмечается, что ряд грузоотправителей решил прекратить поставки из РФ в недружественные страны, РЖД убирают ряд вагонов из примерно 80 поездов на экспорт.

"Некоторые грузоотправители приняли решение прекратить поставки в недружественные страны, и задача РЖД сейчас — отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких поездов около 80. Компания просит грузоотправителей своевременно позаботиться о переадресовке своих вагонов", — говорится в сообщении холдинга.

Кроме того, РЖД отменили штрафы и сборы за отмену перевозки грузов, следующих на Украину и через Украину. "Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, следующих на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по техническим условиям перевозок грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов", — сообщает компания.