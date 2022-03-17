МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода (СШХ), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта. РЖД фиксируют резкую смену курса российского экспорта

По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. "С учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в сложившихся макроэкономических условиях," отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта, пишет газета.

Кроме того, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс РФ должен будет представить в правительство проект доклада президенту России Владимиру Путину о согласовании переноса старта СШХ, отмечает издание.

При этом подчеркивается, что работу над СШХ окончательно не остановят. Участникам проекта — структурам РЖД и "Газпрома" — поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу — анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации, также сообщает издание.

Северный широтный ход — проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта — 292,3 миллиарда рублей пишет газета. Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.