МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы, несмотря на введенные рядом стран ограничения на использование их воздушного пространства, сообщает Минтранс РФ. Росавиация разрабатывает меры поддержки авиаотрасли

Согласно данным, шесть российских перевозчиков летают в 8 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Всего в неделю выполняется 250 рейсов.

Для осуществления зарубежных рейсов компании используют самолеты, у которых нет риска быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов SSJ100, поясняет министерство.

При этом рейсы в Россию осуществляют 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран: Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, говорится в сообщении.

Российские компании обеспечивают потребности населения в авиаперелетах, опыт пандемии позволил оперативно принять необходимые решения, подчеркивает ведомство.

"Практический опыт, приобретенный российской гражданской авиацией в условиях пандемии COVID-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях", — говорится в сообщении.