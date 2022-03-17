Минтранс: шесть российский авиакомпаний продолжают выполнять международные рейсы в восемь стран
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы, несмотря на введенные рядом стран ограничения на использование их воздушного пространства, сообщает Минтранс РФ.
Согласно данным, шесть российских перевозчиков летают в 8 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Всего в неделю выполняется 250 рейсов.
Для осуществления зарубежных рейсов компании используют самолеты, у которых нет риска быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов SSJ100, поясняет министерство.
При этом рейсы в Россию осуществляют 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран: Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, говорится в сообщении.
Российские компании обеспечивают потребности населения в авиаперелетах, опыт пандемии позволил оперативно принять необходимые решения, подчеркивает ведомство.
"Практический опыт, приобретенный российской гражданской авиацией в условиях пандемии COVID-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/transport/20220317/836401112.html