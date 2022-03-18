МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Обледенение судов прогнозируется на этой неделе в акваториях Балтийского, Белого и Баренцева морей из-за плохих погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Граждан предупредили, что может вновь обвалить рубль

"На акваториях Балтийского, Белого и Баренцева морей ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические условия, которые могут привести к быстрому обледенению морских судов", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.

Ученые института уже направили рекомендации Росморречфлоту, а также заинтересованным органам РСЧС для принятия необходимых мер по безаварийному движению судов по водным путям.