С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"Первого апреля 2022 года из аэропорта "Пулково" авиакомпания Turkish Airlines приступит к выполнению рейсов в Анталью. Рейсы будут ежедневными", — говорится в сообщении.

На маршруте будет использоваться Airbus A-320 вместимостью 156 кресел.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства управляет аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития.