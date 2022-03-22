АНКАРА, 22 мар — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности судна, сообщило во вторник Главное управление береговой безопасности Турции.

"Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности 110-метрового сухогруза İBRAHIM SIMŞEK, — говорится в сообщении.