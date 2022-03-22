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Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено
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Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности судна, сообщило во вторник Главное управление береговой безопасности Турции. "Движение... ПРАЙМ, 22.03.2022
транспорт, бизнес, новости, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 22 мар — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности судна, сообщило во вторник Главное управление береговой безопасности Турции.
"Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности 110-метрового сухогруза İBRAHIM SIMŞEK, — говорится в сообщении.