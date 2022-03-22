АНКАРА, 22 мар — ПРАЙМ. Движение судов в проливе Дарданеллы, приостановленное ранее в обоих направлениях из-за неисправности судна, восстановлено, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.

Ранее управление сообщило, что движение судов в проливе Дарданеллы было приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности 110-метрового сухогруза İBRAHIM SIMŞEK.

"Пролив Дарданеллы открыт для судоходства в обоих направлениях", — говорится в сообщении.