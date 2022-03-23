"Коммерсант": ФАС предлагает индексировать грузовые тарифы РЖД ежеквартально с учетом инфляции
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с учетом растущей инфляции ежеквартально индексировать цены на тарифы грузоперевозок РЖД, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект распоряжения правительства, подготовленный ФАС.
По информации издания, ведомство собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах РЖД. Так, предлагается ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции (монополия оценивает дополнительные доходы от этого в 130 миллиардов рублей), а также заметно увеличить экспортную надбавку. Согласно проектной формуле, до конца полугодия она может составить 23-25% против нынешних 8%.
Однако источник издания среди грузоотправителей называет такой подход к тарифообразованию неконструктивным, поскольку в текущей ситуации отечественных экспортеров нужно поддерживать. Он подчеркивает, что экспортеры не всегда могут заложить курсовую разницу в конечные цены на свою продукцию, а смежные транспортные отрасли не имеют подобной компенсации, на которую претендует РЖД. Другой собеседник среди экспортеров говорит, что с точки зрения государства странно одновременно ограничивать расчеты в валюте и заставлять платить за перевозки с учетом курса.
Логика экспортной надбавки из-за падения курса рубля устойчиво укрепилась на рынке с 2008 года, приводит издание слова основательницы N.Trans Lab Марии Никитиной.
"Другое дело, что исторически она не превышала границ тарифного коридора 13,4% и потом была снижена до 8%… Сейчас решение о надбавке принимается очень поспешно. Конечно, ситуация нетривиальная, но в чем проблема для ОАО "РЖД" и ФАС дождаться второго квартала, посмотреть на объективные данные, определить новые цепочки поставок, оценить реальные потери и сверхдоходы экспортеров?… Возможно, основная цель… отрегулировать растущий спрос на дефицитном восточном направлении", — добавляет она.
https://1prime.ru/transport/20220323/836466436.html