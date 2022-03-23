МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с учетом растущей инфляции ежеквартально индексировать цены на тарифы грузоперевозок РЖД, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект распоряжения правительства, подготовленный ФАС. ФАС России выдала предостережение трем туроператорам

По информации издания, ведомство собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах РЖД. Так, предлагается ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции (монополия оценивает дополнительные доходы от этого в 130 миллиардов рублей), а также заметно увеличить экспортную надбавку. Согласно проектной формуле, до конца полугодия она может составить 23-25% против нынешних 8%.

Однако источник издания среди грузоотправителей называет такой подход к тарифообразованию неконструктивным, поскольку в текущей ситуации отечественных экспортеров нужно поддерживать. Он подчеркивает, что экспортеры не всегда могут заложить курсовую разницу в конечные цены на свою продукцию, а смежные транспортные отрасли не имеют подобной компенсации, на которую претендует РЖД. Другой собеседник среди экспортеров говорит, что с точки зрения государства странно одновременно ограничивать расчеты в валюте и заставлять платить за перевозки с учетом курса.

Логика экспортной надбавки из-за падения курса рубля устойчиво укрепилась на рынке с 2008 года, приводит издание слова основательницы N.Trans Lab Марии Никитиной.

"Другое дело, что исторически она не превышала границ тарифного коридора 13,4% и потом была снижена до 8%… Сейчас решение о надбавке принимается очень поспешно. Конечно, ситуация нетривиальная, но в чем проблема для ОАО "РЖД" и ФАС дождаться второго квартала, посмотреть на объективные данные, определить новые цепочки поставок, оценить реальные потери и сверхдоходы экспортеров?… Возможно, основная цель… отрегулировать растущий спрос на дефицитном восточном направлении", — добавляет она.