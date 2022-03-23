МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. РЖД запускают с 1 апреля "Ласточку" на маршруте Уфа – Приютово, это позволит сократить время в пути до чуть менее трех часов, сообщает компания. ФАС предлагает чаще индексировать грузовые тарифы РЖД

"Расширяем маршрутную сеть "Ласточек" – с 1 апреля запускаем очередную птичку на маршруте Уфа – Приютово", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Остановки предусмотрены на станциях Дема, Алкино, Чишмы-1, Шингак-Куль, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксеново и Аксаково. Прорабатывается возможность продления маршрута до станции Абдулино (Оренбургская область).

Уточняется, что время в пути сократится до 2 часов 55 минут. Сейчас почти все поезда проходят этот маршрут за 3,5-4 часа.

По данным компании, в "Ласточках" есть все для комфортной поездки: климат-контроль с системой обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы, розетки для зарядки гаджетов, а также специализированные места и допоборудование для маломобильных пассажиров.

"Приобрести билеты можно будет в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в пригородных кассах и терминалах. Стоимость – 535 рублей. Для пассажиров будут действовать все виды льгот", — добавили в холдинге.