МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний, особенности их использования в условиях санкций утверждены, сообщает правительство РФ.

"Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. Особенности использования таких бортов в условиях внешних санкций утверждены постановлениями, которые подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится на сайте кабмина.