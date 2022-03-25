2022-03-25T09:23:59+03:00
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2022
https://1prime.ru/transport/20220325/836492118.html
Правительству предложили заморозить цены на городском транспорте
Транспорт
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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направила правительству страны предложение заморозить цены на проезд в общественном транспорте на полгода, пишет газета "Известия"... ПРАЙМ, 25.03.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направила правительству страны предложение заморозить цены на проезд в общественном транспорте на полгода, пишет газета "Известия".
Отмечается, что письма с предложением направлены на имя премьер-министра Михаила Мишустина и полпредов президента России во всех федеральных округах.
По данным объединения, тарифы уже начали повышать. Причина: рост издержек перевозчиков.
Эксперты, опрошенные изданием, признают: инициатива по заморозке цен потребует дополнительной финансовой поддержки со стороны властей.