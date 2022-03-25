МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направила правительству страны предложение заморозить цены на проезд в общественном транспорте на полгода, пишет газета "Известия". Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить России за газ в рублях

Отмечается, что письма с предложением направлены на имя премьер-министра Михаила Мишустина и полпредов президента России во всех федеральных округах.

По данным объединения, тарифы уже начали повышать. Причина: рост издержек перевозчиков.

Эксперты, опрошенные изданием, признают: инициатива по заморозке цен потребует дополнительной финансовой поддержки со стороны властей.