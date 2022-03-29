МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в режиме онлайн, сообщает РБК, ссылаясь на текст законопроекта. Акционеры такси "Ситимобил" приняли решение о ликвидации сервиса

Согласно законопроекту, службы заказа легкового такси будут должны предоставить ФСБ "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным, "используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси". ПРИ этом в тексте документа, не поясняется, к какой именно информации требуется предоставить доступ и для чего это необходимо сделать.

Вместе с тем информацию о поездках, включая сведения о местоположении такси и водителе, предлагается также направлять в Региональную навигационно-информационную систему.

Помимо прочего, законопроект предполагает введение минимального тарифа на перевозку пассажиров и багажа, ограничение количества автомобилей такси для каждого региона и установку устройств контроля за вниманием и усталостью водителя.

Как сообщает РБК, законопроект уже согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.