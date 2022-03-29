МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что авиакомпания "ИрАэро" готовится организовать на своей базе площадку для ремонта самолетов. Авиакомпания "Победа" сокращает флот с 41 до 25 самолетов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором авиакомпании "ИрАэро" Юрием Лапиным. Самолёты компании "ИрАэро" из Иркутска летают в крупные города России и перевозят пассажиров по области — в Усть-Кут, Бодайбо, Усть-Илимск. В авиапарке перевозчика есть самолёты Ан-24 и Ан-26, которые в России ремонтируют на двух заводах. Один из них — Ростовский завод гражданской авиации №412 — в ближайшее время планирует прекратить работу.

"В "ИрАэро" готовы организовать на своей базе площадку для ремонта, если этот завод передаст соответствующее оборудование… Вчера по этому поводу переговорил с губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым. Договорились проработать вопрос в кратчайшие сроки", — написал Кобзев в Telegram.

Губернатор отметил, что регион крайне заинтересован в сохранении всей географии полетов "ИрАэро".

Авиакомпания ИрАэро образована в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. В парке авиакомпании SSJ-100, Ан-24, Ан-26.