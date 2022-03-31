МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину запустить масштабную программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних авиарейсах. Путин призвал скорректировать стратегию развития авиаотрасли

Российский лидер в четверг провел совещание по развитию авиационной отрасли.

Президент уточнил, что мера коснется тех рейсов, которые будут осуществлены в самый активный период года — с апреля по октябрь.

Кроме того, Путин призвал в кратчайшие сроки обеспечить возврат гражданам денег за отмененные рейсы как по международным, так и по внутренним маршрутам. Глава государства отметил, что ранее схему с сертификатами, которая применялась ранее, сейчас трудно реализовать, поскольку многие маршруты оказались закрыты.

"Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен и прошу правительство в сжатые сроки запустить такой механизм", — сказал он.

Кроме того, в качестве мер поддержи отечественной авиаотрасли Владимир Путин предложил:

субсидировать российские авиакомпании в объеме около 100 миллиардов рублей;

компенсировать расходы аэропортов в регионах, где ограничено авиасообщение;

снижать финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам.

Глава государства поручил правительству проработать комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний.

Путин подчеркнул, что поддержка российских авиакомпаний не должна вестись за счет пассажиров. По его словам, необходимо не перекладывать на россиян дополнительные расходы, а наоборот расширять возможность для перевозок.