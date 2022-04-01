МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" с 8 апреля временно переведет все московские рейсы в аэропорт "Внуково", сообщает "Аэрофлот". Путин разрешил российским компаниям платить за лизинг самолетов в рублях

Сейчас лоукостер летает из двух столичных аэропортов — "Шереметьево" и "Внуково".

Кроме того, стало известно, что "Аэрофлот" приостановил передачу своей дочерней компании 20 самолетов Boeing 737.

"Победа" оставит в оперировании 25 самолетов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во "Внуково", с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию. Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка "Аэрофлота" в "Победу", — говорится в сообщении.

"Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 8 апреля временно переводит программу полётов из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково", откуда будут выполняться все московские рейсы лоукостера", — говорится в сообщении.