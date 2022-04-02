МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Почти 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в субботу днем на фоне непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 16.05 мск субботы, во "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, восемь отменены, в "Шереметьево" задержаны 11 рейсов, 10 отменены.

В субботу утром гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывов ветра, снега и гололедицы.

Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, облачная погода, временами снег, переходящий в мокрый снег, а также порывистый ветер 5-10 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу.