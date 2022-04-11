ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О СДЕРЖИВАНИИ РОСТА СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ДОЛОЖИТЬ ДО 15 ИЮЛЯ — КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/transport/20220411/836639894.html
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ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О СДЕРЖИВАНИИ РОСТА СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ДОЛОЖИТЬ ДО 15 ИЮЛЯ — КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/transport/20220411/836639894.html
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