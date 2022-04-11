МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос об отсрочке платежей за транспорт, задержанный за рубежом. Он также попросил проработать увеличение объемов наличной валюты у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Эксперт оценил влияние отказа ЕС поставлять в Россию оборудование для СПГ

"Правительству… совместно с Банком России рассмотреть вопросы… о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию Российской Федерации", — указано в документе.

Кроме того, им необходимо проработать вопрос "об увеличении объемов наличной иностранной валюты, получаемой транспортными компаниями — резидентами Российской Федерации и используемой ими для оплаты обязательных расходов при осуществлении деятельности на территориях иностранных государств".

Помимо этого, Путин поручил кабмину и ЦБ упростить порядок страховых выплат по договорам в отношении транспорта, задержанного в иностранных государствах.

Президент РФ также поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета России рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг отечественной дорожной техники и спецтехники. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы… о снижении расходов строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования", — говорится в перечне.

Также Путин поручил кабмину и ЦБ РФ проработать увеличение объемов наличной валюты у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса… Об увеличении объемов наличной иностранной валюты, получаемой транспортными компаниями — резидентами Российской Федерации и используемой ими для оплаты обязательных расходов при осуществлении деятельности на территориях иностранных государств", — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — до 25 апреля. Ответственными за это названы председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.