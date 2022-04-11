МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии о включении авиакомпаний РФ в так называемый "черный список" ЕС не повлияет на безопасность полетов, но повлечет ответные меры. Об этом сообщает Росавиация. В Китае осудили "два ультиматума Байдена" для России

Напомним, что ранее Еврокомиссия проинформировала, что внесла в список воздушной безопасности Евросоюза, который предполагает ограничения на полеты в союзе, 21 авиакомпанию, сертифицированную в России. До этого Евросоюз в рамках санкций закрыл небо для российских самолетов.

"Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый "черный список" ЕС не повлияет на безопасность полетов наших перевозчиков", — говорится в сообщении.

Данное решение ЕС, отмечает ведомство, свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей, и лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать "авиационную блокаду" России.

"Решение о внесении ряда российских авиакомпаний, сертифицированных Федеральным агентством воздушного транспорта, в так называемый "черный список" ЕС свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушению положений международного авиационного права, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей Российской Федерации по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС", — сообщает Росавиация.