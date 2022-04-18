МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном возобновляется: один возвращается уже с 20 апреля, еще пять — в июне. Об этом сообщают РЖД.

"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-казахстанской государственной границы возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном", — говорится в релизе.

Уточняется, что в расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года в соответствии с уведомлением "Казахстанских железных дорог".

Так, с 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд № 625/626 Атырау – Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля – из Астрахани. В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов: №7/8 Алма-Ата – Саратов, №84/83, Караганда – Самара, №301/302 Алма-Ата – Новосибирск, № 145/146 Караганда – Омск и №113/114 Алма-Ата – Казань.

"Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления", — добавляют в РЖД.

Там отметили, что въезжающим в Россию иностранным гражданам, кроме граждан государств-членов ЕАЭС, необходим отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за два дня до прибытия в РФ. Въезжающие в Казахстан должны предоставить документальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста (на казахском, русском или английском языке), сделанного не позднее 72 часа на момент пересечения границы, или полного курса вакцинации (не более 6 месяцев).