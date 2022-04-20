МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" 25 апреля обсудит право досрочного выкупа восьми самолетов Airbus A330-300 по лизинговым сделкам, сообщает компания.

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:… О реализации права досрочного выкупа восьми воздушных судов Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды (лизинга)", — говорится в сообщении.

Помимо этого, совет директоров компании обсудит позицию в отношении крупной сделки фрахтования (чартера) воздушных судов между авиакомпанией "Россия" и туроператором "Библио-Глобус".

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

В середине апреля правительство РФ ввело временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран. Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом расчеты будут производиться по официальному курсу Банка России на день исполнения обязательств.

Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платеж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях.