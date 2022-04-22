МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ предлагает досрочно передавать арендатору морские или речные суда, находящиеся в лизинге, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале проектов нормативных актов. Кабмин России утвердил временные правила расчетов за лизинг самолетов

"По соглашению сторон договора лизинга, предмет лизинга по договору лизинга морского судна, судна внутреннего плавания или судна смешанного (река-море) плавания (далее — судно) может перейти в собственность лизингополучателя до истечения срока договора лизинга и до исполнения лизингополучателем обязательств по выплате лизингодателю лизинговых платежей по договору лизинга в полном объеме", — говорится в документе.

Как следует из пояснительной записки к документу, проектом предусматривается возможность в рамках заключенных договоров лизинга избежать санкционных ограничений, введенных недружественными РФ государствами.

Санкции распространяются на суда как ‎на имущество российской лизинговой компании, непосредственно на судоходную компанию, которая является их владельцем или эксплуатирует на правах лизинга, ‎а также на отдельные суда. Такой флот не может быть использован в международных перевозках.

"В случае, если суда, находящиеся в собственности санкционной лизинговой компании и совершающие международные перевозки, не будут преданы в собственность несанкционной компании (лизингополучателю), то эксплуатация таких судов будет очень ограничена. В связи с ограничением районов плавания выручка компаний сократится не менее чем на 70%. Соответственно, не будут платиться в полном объеме лизинговые платежи и производиться платежи в банки-кредиторы лизинговых проектов. Это приведет к недополучению государством налога на прибыль и НДС (сумму которого посчитать в настоящее время не представляется возможным), к сокращению рабочих мест также на 70-80%", — говорится в пояснительной записке.