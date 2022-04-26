МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ ограничит для перевозчиков возможность произвольно менять маршруты общественного транспорта и сокращать перевозки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правкомиссии. Генпрокуратура примет меры для сдерживания цен

Он отметил, что такой шаг позволит предотвратить необоснованное повышение стоимости проезда.

По словам Мишустина, сейчас перевозчики имеют право самостоятельно сокращать и даже прекращать перевозки, однако далеко не все делают это вынужденно по причине уменьшения пассажиропотока.

Глава правительства пояснил, что недобросовестные компании злоупотребляют своим правом, поскольку перегруженные автобусы приносят им больше прибыли. Вместе с тем такие перевозчики сохраняют за собой выделенное время использования остановок.

"Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым приходится тратить лишнее время на дорогу, зачастую переплачивать, добираться до места с пересадками", — заявил премьер.

Он призвал региональные власти строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта и принимать необходимые меры в случае их ухудшения. Так, стоит допускать на линии других перевозчиков, чтобы развивать конкуренцию на рынке.