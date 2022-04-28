МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Три автомобильных пункта пропуска на границе с Китаем в Приморье ограничат работу в майские праздники, сообщает Росгранстрой. В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в новых условиях

"Пропуск транспортных средств осуществляться не будет в автомобильном пункте пропуска "Краскино" 1 и 9 мая, в автомобильном пункте пропуска "Полтавка" 1 и 2 мая, в автомобильном пункте пропуска "Турий Рог" с 1 по 3 мая, а также 9 мая", — говорится в сообщении.

Автомобильный пункт пропуска "Пограничный" будет работать без выходных. Железнодорожные пункты пропуска "Пограничный" и "Махалино" также работают без выходных.

Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам учитывать информацию при планировании пересечения российско-китайского участка госграницы.