МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вход в Азовское море запрещен для маломерных судов в связи с проведением антитеррористической операции. Об этом сообщила администрация Ейского района Краснодарского края на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Выход в море запрещен! По сообщению службы в г.Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00.00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий", — сообщает администрация.