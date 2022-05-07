МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Авиаперевозчики Нигерии с 9 мая приостановят деятельность из-за резкого роста цен на топливо, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на заявлении авиакомпаний страны.

"Авиаперевозчики Нигерии (AON) желают с сожалением доложить широкой общественности, что авиалинии-члены (организации) прекратят полеты по всей стране с 9 мая 2022 года до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении.

В релизе, который опубликовала газета, указывается, что в последнее время цена за авиатопливо выросла с 190 до 700 найр (1,6 доллара США).

Несмотря на меры правительства, цены на горючее продолжили расти, создавая давление на "финансовую жизнеспособность" авиалиний, отмечается в заявлении.