АНКАРА, 8 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе-апреле текущего года превысил 41 миллион человек, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу" со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ). В Крыму заявили о нехватке вагонов для подвоза туристов

По данным DHMI, в апреле пассажиропоток в аэропортах Турции составил 11 616 346 человек, а за первые четыре месяца года (январь-апрель) в целом 41 250 184 человека.

Из воздушных гаваней Турции в апреле были выполнены 61 230 внутренних и 47 304 международных рейса. Суммарное число рейсов вместе с транзитными перелетами за месяц составило 139 445.

Число внутренних рейсов в апреле выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,2 процента, число международных рейсов на 89,5 процента. Суммарное число рейсов выросло в годовом исчислении на 54 процента.

Пассажиропоток на внутренних линиях в апреле составил 5 389 967 человек, а на международных – 6 196 846 человек. Таким образом, за указанный период аэропорты Турции обслужили 11 616 346 пассажиров, в том числе транзитных.

Объем грузоперевозок воздушным транспортом в Турции (груз, почта и багаж) в апреле текущего года составил 299 829 тонн: 52 876 тонн — на внутренних рейсах и 246 953 тонны — на международных.