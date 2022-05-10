МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россияне в период майских праздников чаще всего едут на поезде в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, из зарубежных маршрутов выбирают Минск, Оршу и Брест, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Названо количество дней, нужное для оптимального отдыха

"Больше всего железнодорожных билетов по России на майские праздники оформлено в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Воронеж… Среди зарубежных железнодорожных направлений популярны Минск, Орша, Витебск, Брест, Гомель, Могилев, Полоцк и Гагра", — сообщили в сервисе.

Отмечается, что также популярностью пользуются Симферополь, Тюмень, Тула, Рязань, Ярославль, Новосибирск, Саратов, Волгоград, Владимир и Анапа.

"Доля зарубежных направлений, как и год назад, находится на уровне 2,5%. Большинство поездок совершается по России. Средний чек за железнодорожный билет по России составляет 2 498 рублей, а за билет за границу платят в среднем 3 498 рублей", — уточнили в сервисе.

При этом средний чек за билет на поезд из Москвы по России на майские праздники составил 2 658 рублей в одну сторону, а по зарубежным направлениям — 3 486 рублей. Наибольшей популярностью у москвичей пользуются Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Тула, Владимир, Ростов-на-Дону, Рязань, Симферополь и Воронеж.

Путешественники из Санкт-Петербурга предпочитают билеты в Москву, Псков, Тверь, Петрозаводск, Сортавалу, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Тулу и Белгород — средний чек за билет по России из Санкт-Петербурга составляет 3 036 рублей, а за рубеж — 3 960 рублей.