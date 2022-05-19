МИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Грузовые автомобили, зарегистрированные в странах-членах Евросоюза, с 20 мая смогут заправиться на 12 приграничных АЗС в Белоруссии, только более дорогими марками дизельного топлива. Об этом сообщил госконцерн "Белнефтехим". Медведев высказался о возможном запрете по оплате внешнего долга в валюте

Ранее Белоруссия в ответ на санкции ЕС с 16 апреля ввела запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах ЕС. Исключение составляет следование автотранспорта через определенные пункты пропуска в специально установленные места на территории республики для осуществления грузовых операций и перецепки.

"С 20 мая 2022 года вступают в силу отдельные положения постановления Совета министров… Документом, в частности, определен перечень автозаправочных станций, на которых можно произвести заправку дизельным топливом грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах-членах Европейского союза", — говорится в сообщении на сайте концерна.

Уточняется, что в перечень попали 12 приграничных АЗС, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки, согласно определенным маршрутам следования. По информации концерна, изменения касаются реализации дизельного топлива с учетом сезонного спроса марок ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО.

"Цена на него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в Республике Беларусь", — пояснили в концерне. В настоящее время цена на эти виды дизельного топлива составляет до 3,58 белорусского рубля (1,42 доллара) против 2,34 белорусского рубля (около 0,93 доллара) за литр обычного дизеля.

Подчеркивается, что у белорусских потребителей, граждан и резидентов Белоруссии, а также у физических лиц – граждан стран Евросоюза остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Белоруссии. Их в стране более 800.