МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бюро промышленности и безопасности США отзовет экспортные привилегии у российской авиакомпании "Россия" (дочерняя компания "Аэрофлота"). Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на соответствующий документ.

Напомним, что "Россия" является дочерним предприятием "Аэрофлота". Как уточняется в заявлении американского регулятора, причиной отзыва привилегий стали "продолжающиеся экспортные нарушения". При этом "Россия" является уже пятой авиакомпанией, в отношении которой США приняли такие меры. До этого привилегий были лишены "Аэрофлот", Azur Air, UTair и "Авиастар".

По данным издания, бюро также внесло в список нарушителей еще один самолет российского бизнесмена Романа Абрамовича — Boeing 787 Dreamliner.