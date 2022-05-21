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2022
https://1prime.ru/transport/20220521/836953073.html
Кабмин выделил Росавиации средства на возмещение операционных расходов
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина. "Принять проект... ПРАЙМ, 21.05.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, росавиация, авиа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.