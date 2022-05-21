МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.