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https://1prime.ru/transport/20220529/837014776.html
В России продлили ограничения на полеты в аэропортах юга
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Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 6 июня 03.45 мск, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях юга и центральной части страны... ПРАЙМ, 29.05.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, аэропорты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 6 июня 03.45 мск, сообщила Росавиация.
Речь идет о воздушных гаванях юга и центральной части страны.
Режим ограничения полетов, введенный 24 февраля, касается аэропортов в следующих городах:
- Анапа,
- Белгород,
- Брянск,
- Воронеж,
- Геленджик,
- Краснодар,
- Курск,
- Липецк,
- Ростов-на-Дону,
- Симферополь,
- Элиста.