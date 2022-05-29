МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 6 июня 03.45 мск, сообщила Росавиация.

Речь идет о воздушных гаванях юга и центральной части страны.

Режим ограничения полетов, введенный 24 февраля, касается аэропортов в следующих городах:

  • Анапа,
  • Белгород, 
  • Брянск, 
  • Воронеж, 
  • Геленджик, 
  • Краснодар, 
  • Курск, 
  • Липецк, 
  • Ростов-на-Дону, 
  • Симферополь,
  • Элиста.