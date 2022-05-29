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2022

https://1prime.ru/transport/20220529/837014776.html

В России продлили ограничения на полеты в аэропортах юга

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https://россиясегодня.рф

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 6 июня 03.45 мск, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях юга и центральной части страны... ПРАЙМ, 29.05.2022

транспорт, бизнес, новости, росавиация, аэропорты

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60