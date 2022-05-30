МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Первая отечественная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) создана в России для всех типов самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Навигатор" (создатель системы) Сергей Бабуров. В России создали замену американскому ПО по обработке машинных данных

"Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдаёт сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", — сказал Бабуров.

Кроме того, у системы есть режим гибридного наблюдения, то есть наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активной антенны, которая передает информацию другим воздушным судам о своем местонахождении.

СПСВ предназначен для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других.

"Сейчас система уже устанавливается на эти самолёты, а проходит испытания на самолёте Л-410", — сказал руководитель.

По его словам, ранее на все лайнеры ставилась система TCAS американской компании Collins, фактически мирового монополиста.

"Она настолько сложная, что американцы шли к ней десятилетия. Мы тоже. И это большая удача — сделать такую уникальную систему. Этот прибор ждала вся отечественная индустрия", — сказал гендиректор "Навигатора".

Он отметил, что СПСВ впервые была представлена на прошлом МАКСе, но не в гибридном варианте, как сейчас.

"То есть без системы предупреждения близости земли. Теперь же в данной системе интегрировано несколько дополнительных функций, в том числе распознание контура земли", — сказал Бабуров.